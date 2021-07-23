"Присвоение культурного и научного наследия":Сербия протестует из-за размещения Хорватией Николы Теслы на монетах

Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на N1 info .



Центробанк Сербии заявил, что размещение Хорватией изображения Николы Теслы на национальной стороне евромонет после ее присоединения к зоне евро "означает присвоение культурного и научного наследия сербского народа".



"Знаменитый ученый называл себя сербом по происхождению", - отметил центробанк, добавив, что если его изображение попадет на хорватские монеты евро, "наверняка будут приняты соответствующие меры в соответствующих учреждениях Европейского Союза".



Отметим, Никола Тесла родился на территории современной Хорватии, когда та была в составе Австро-Венгрии, в семье православного священника. Его мать также была дочерью православного священника.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в среду, что изображение Теслы появится на монетах 50, 20 и 10 евроцентов, когда страна присоединится к зоне евро.

И Сербия, и Хорватия считают Теслу своим, поскольку он был этническим сербом, который родился и провел юность в Хорватии.

Жители Хорватии выбрали мотивы хорватской национальной стороны монет евро в интернет-опросе. Хорватам предлагали выбрать между пятью вариантами или внести свои собственные. Изображение Николы Теслы было одним из более 11 тыс. предложений, и оно получило более пятой части всех голосов.

Как результат, валютный комитет Хорватского центрального банка в среду определил окончательное предложение мотивов, включавшее изображение Теслы на аверсе.

Другими мотивами будут хорватский герб, карта Хорватии, куница (в честь которой названа хорватская валюта куна) и глаголица.



Отметим, в Сербии Никола Тесла изображен на купюре номиналом 100 динаров.