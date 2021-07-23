"Присвоение культурного и научного наследия":Сербия протестует из-за размещения Хорватией Николы Теслы на монетах
Хорватия, которая решила отказаться от нацвалюты куны и перейти на евро, постановила, что на евроцентах, которые будет выпускать, изобразит Николу Теслу
Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на N1 info .
Центробанк Сербии заявил, что размещение Хорватией изображения Николы Теслы на национальной стороне евромонет после ее присоединения к зоне евро "означает присвоение культурного и научного наследия сербского народа".
"Знаменитый ученый называл себя сербом по происхождению", - отметил центробанк, добавив, что если его изображение попадет на хорватские монеты евро, "наверняка будут приняты соответствующие меры в соответствующих учреждениях Европейского Союза".
Отметим, Никола Тесла родился на территории современной Хорватии, когда та была в составе Австро-Венгрии, в семье православного священника. Его мать также была дочерью православного священника.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил в среду, что изображение Теслы появится на монетах 50, 20 и 10 евроцентов, когда страна присоединится к зоне евро.
И Сербия, и Хорватия считают Теслу своим, поскольку он был этническим сербом, который родился и провел юность в Хорватии.
Жители Хорватии выбрали мотивы хорватской национальной стороны монет евро в интернет-опросе. Хорватам предлагали выбрать между пятью вариантами или внести свои собственные. Изображение Николы Теслы было одним из более 11 тыс. предложений, и оно получило более пятой части всех голосов.
Как результат, валютный комитет Хорватского центрального банка в среду определил окончательное предложение мотивов, включавшее изображение Теслы на аверсе.
Другими мотивами будут хорватский герб, карта Хорватии, куница (в честь которой названа хорватская валюта куна) и глаголица.
Отметим, в Сербии Никола Тесла изображен на купюре номиналом 100 динаров.
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