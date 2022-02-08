Присвоение бюджетных средств более чем на 13 млн грн: в Херсоне депутату уведомлено о новом подозрении

Об этом идет речь на сайте Нацполиции.



Как рассказал руководитель отдела детективов областного управления полиции Игорь Демьянюк, следователи установили, что фигуранты разработали схему и присваивали средства местного бюджета, выделенные на капитальный ремонт дорог на территории поселка.



"Вчера, 7 февраля, эксголове поселкового совета сообщили о новом подозрении в совершении преступления в составе организованной группы, которой в настоящее время инкриминируют в общей сложности 81 эпизод. По заключению специалистов по судебным строительно – техническим экспертизам, в настоящее время нарушения обнаружены в ремонте 26 дорожных участков", - говорится. в сообщении.



Отмечается, что общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 13 млн. грн. Досудебное расследование продолжается.



Следствием проверяются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.

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