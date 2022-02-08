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Присвоение бюджетных средств более чем на 13 млн грн: в Херсоне депутату уведомлено о новом подозрении

8 февраля, 2022 вторник
13:19
Криминал Укравтодор

В Херсоне полиция сообщила депутату местного совета о новом подозрении в присвоении бюджетных средств, общая сумма которых уже достигла более 13 млн. грн

Об этом идет речь на сайте Нацполиции.

Как рассказал руководитель отдела детективов областного управления полиции Игорь Демьянюк, следователи установили, что фигуранты разработали схему и присваивали средства местного бюджета, выделенные на капитальный ремонт дорог на территории поселка.

"Вчера, 7 февраля, эксголове поселкового совета сообщили о новом подозрении в совершении преступления в составе организованной группы, которой в настоящее время инкриминируют в общей сложности 81 эпизод. По заключению специалистов по судебным строительно – техническим экспертизам, в настоящее время нарушения обнаружены в ремонте 26 дорожных участков", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 13 млн. грн. Досудебное расследование продолжается.

Следствием проверяются другие факты противоправной деятельности бывшего чиновника.

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полиция
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