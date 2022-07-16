Присваивал пожертвования на ВСУ: в Киеве объявили подозрение псевдоволонтеру
Офис генпрокурора сообщил о подозрении киевлянину, собиравшему деньги на ВСУ и тратившему их на свои нужды
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
С середины апреля мужчина в телеграмме собирал средства якобы на ВСУ. Для перечисления денег он указывал данные своих банковских карт и почти все пожертвования тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть это, киевлянин переводил 5 грн на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ. Затем в фоторедакторе мужчина менял сумму взноса и делал фотоотчет.
Во время обысков у злоумышленника изъяли банковские карты, на которые переводили средства, ноутбук, флеш-накопитель, деньги.
Псевдоволонтер задержан. Ему объявили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают обстоятельства преступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное