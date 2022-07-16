Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

С середины апреля мужчина в телеграмме собирал средства якобы на ВСУ. Для перечисления денег он указывал данные своих банковских карт и почти все пожертвования тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть это, киевлянин переводил 5 грн на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ. Затем в фоторедакторе мужчина менял сумму взноса и делал фотоотчет.

Во время обысков у злоумышленника изъяли банковские карты, на которые переводили средства, ноутбук, флеш-накопитель, деньги.

Псевдоволонтер задержан. Ему объявили о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают обстоятельства преступления.

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