Присутствие России в Сирии стало более "агрессивным" после вторжения в Украину, - представитель Военно-воздушных сил США
Командующий ВВС США Алекс Гринкевич заявил, что присутствие России в Сирии стало "агрессивнее" как в воздухе, так и на земле после вторжения России в Украину
Об этом информирует CNN .
Командующий Центральным командованием Военно-воздушных сил США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алекс Гринкевич рассказал, что американские вооруженные силы видят - увеличенное давление как в воздухе, так и на земле со стороны РФ.
"Российское присутствие в Сирии стало, по моему мнению, более агрессивным после украинского вторжения. Откровенно говоря, это немного тревожно, где у нас есть силы на земле и летающие над ними вооруженные российские самолеты", – сказал Гринкевич.
В настоящее время силы США на земле остаются в безопасности в Сирии и Ираке. Гринкевич сказал, что считает, что этими действиями руководят "некоторые лица из российского руководства, которое сейчас находится в Сирии".
"Некоторые из этих российских генеральных офицеров откровенно потерпели неудачу в Украине по всем причинам, которые генерал Хеккер очертил заранее, и теперь они в Сирии, и я оцениваю так, что они пытаются снова сделать себе имя и восстановить благоприятный стоящих в составе вооруженных сил Российской Федерации. Я не думаю, что им это удастся, но это то, что они пытаются сделать", – добавил Гринкевич.
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