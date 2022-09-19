Об этом информирует CNN .

Командующий Центральным командованием Военно-воздушных сил США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алекс Гринкевич рассказал, что американские вооруженные силы видят - увеличенное давление как в воздухе, так и на земле со стороны РФ.

"Российское присутствие в Сирии стало, по моему мнению, более агрессивным после украинского вторжения. Откровенно говоря, это немного тревожно, где у нас есть силы на земле и летающие над ними вооруженные российские самолеты", – сказал Гринкевич.

В настоящее время силы США на земле остаются в безопасности в Сирии и Ираке. Гринкевич сказал, что считает, что этими действиями руководят "некоторые лица из российского руководства, которое сейчас находится в Сирии".

"Некоторые из этих российских генеральных офицеров откровенно потерпели неудачу в Украине по всем причинам, которые генерал Хеккер очертил заранее, и теперь они в Сирии, и я оцениваю так, что они пытаются снова сделать себе имя и восстановить благоприятный стоящих в составе вооруженных сил Российской Федерации. Я не думаю, что им это удастся, но это то, что они пытаются сделать", – добавил Гринкевич.

Во вторник, 12 июля, в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

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Министерство иностранных дел Сирии сообщило о решении признать "независимость" самопровозглашенных преступных организаций "ЛДНР".

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Сирия проваливает план привлечения новых боевиков к войне на территории Украины на стороне русских войск.

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