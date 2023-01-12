Приступу РФ будут препятствовать дефицит боеприпасов и проблемы с обеспечением армии, - ISW
Неспособность оборонно-промышленной базы РФ преодолеть дефицит боеприпасов, препятствовать возможности поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная скорость артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.
В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что активные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.
"РФ теперь должна опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - указывают специалисты.
В Институт изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций".
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