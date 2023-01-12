Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Приступу РФ будут препятствовать дефицит боеприпасов и проблемы с обеспечением армии, - ISW

Приступу РФ будут препятствовать дефицит боеприпасов и проблемы с обеспечением армии, - ISW

12 января, 2023 четверг
05:32
война с Россией

Неспособность оборонно-промышленной базы РФ преодолеть дефицит боеприпасов, препятствовать возможности поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно заявлениям американских и украинских чиновников от 10 января, ежесуточная скорость артиллерийского огня оккупантов уменьшилась на 75%, что является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

В отчете ISW предположили, что российские войска, возможно, уменьшили обстрелы в результате сокращения поставок или, возможно, пересматривают свою тактику. Ведь исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года, предполагая, что активные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.

"РФ теперь должна опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", - указывают специалисты.

В Институт изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін і Сі Цзіньпін
10 января, 2023 вторник
В FT узнали детали разговора Путина и Си Цзиньпина незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину
Олександр Усик
10 января, 2023 вторник
IBF изменила решение об обязательной защите титула Усиком
Динамо, Ліга чемпіонів
11 января, 2023 среда
Звезда "Динамо" Цыганков нашел амбициозный вариант для продолжения карьеры в клубе ЛЧ
Киев
-8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.99
    Покупка 39.99
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.81
    Продажа 42.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 января
06:08
В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Дмитриева, - СМИ
05:43
В США назвали возможную причину массового сбоя в работе авиации
05:04
Враг обстрелял Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома
04:39
Войны Путина угрожает принципам, лежащим в основе международного порядка, – совместное заявление глав МИД США и Японии
04:11
Турция готова открыть гуманитарный коридор для раненых военных из Украины, - Эрдоган
03:43
Майя Санду
Молдова выполнила почти половину требований по интеграции в ЕС, - Санду
03:15
Ллойд Остин
Глава Пентагона заявил, что сообщения РФ о взятии Соледара не имеют подтверждений
02:47
В Нидерланды прибыла военная техника из США, она усилит базы НАТО в Польше и Литве
02:19
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В Минобороны Британии прокомментировали смену командования войск РФ в Украине
01:51
МКС
Авария на МКС: Космонавтов вернут на Землю следующим кораблем "Союз"
01:23
Укрэнерго обещает улучшение ситуации с электроснабжением на выходные
00:55
США продолжат поддерживать Украину всем необходимым для победы в войне с РФ, - Белый дом
00:27
Канада купит NASAMS для Украины за свыше $300 млн, дополнительно добавит арсенал ракет
00:05
ВСП
Съезд судей Украины избрал пятерых членов Высшего совета правосудия
2023, среда
11 января
23:26
Президентка Словакии Чапутова разрешила семи словакам вступить в ВСУ
22:24
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
На Бахмутском направлении у неприятеля начался информационный ступор. Колонка Сергея Згурца
22:22
экология
Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс: "Украина должна заставить РФ выплатить репарации за экоцид"
22:16
Порошенко передали "Киевводоканалу" мощный генератор, который обеспечит водой столичную Троещину
21:48
Россиянка ушла из жюри международной книжной премии из-за протестов ряда стран
21:44
Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометов
21:30
Обзор
Бои за Соледар продолжаются, Украине передают танки, Путин сменил командующего "спецоперацией". Мировые СМИ об Украине 11 января
21:01
YASNO об отключении света в Киеве: город получает 60% нужной энергии, 40% этого объема идет на инфраструктуру
20:50
Интервью
Константин Жеваго
Я больше всех заинтересован в скором и справедливом правосудии, - Константин Жеваго
20:47
Швейцария отказывается принимать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии
20:43
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Додик объявил посла Украины "нежелательным" в Республике
20:08
OPINION
Спасти нерядовых госпредателей
20:03
Эксклюзив
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
20:00
Обзор
Победные новости 322-го дня войны: танки Leopard для Украины, сбитый российский вертолет Ка-52 и донаты "на месть"
19:56
За последние два дня мы открыли дверь, в которую смогут проехать западные танки, - Кулеба
19:56
Обновлено
Посол Василий Боднар опроверг информацию о поставках из Турции в Украину кассетных боеприпасов
19:53
Биатлон: трое украинцев финишировали в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге
19:49
Шмыгаль обсудил с послом США укрепление энергосистемы Украины в условиях ракетных ударов РФ
19:30
В феврале Киев планирует посетить делегация еврокомиссаров, – Politico
19:30
Донецкое направление держится, а наш оборонный потенциал растет, - Зеленский
19:14
Резников пообщался по телефону с министрами обороны Литвы и Турции: что обсудили
19:14
На войне погиб волейболист и тренер Василий Бердичевский
18:55
Обновлено
Российские войска обстреляли в Херсоне роддом: пострадала работница
18:51
ВСУ сбили российский вертолет и поразили 3 вражеских состава боеприпасов, - возведение Генштаба
18:44
Боксерские перчатки, подаренные Виталием Кличко Кракову, продадут на благотворительном аукционе
18:43
Российская армия готовится к новой массированной ракетной атаке, - Гуменюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV