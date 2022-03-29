"Пристрелит собственная охрана". Арестович объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар
Советник главы Офиса президента заявил, что российские власти не поставит страну на грань угрозы ядерной войны
Об этом Арестович заявил в интервью BBC.
"Люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?", - риторически спрашивает Арестович.
Он опроверг утверждение, что Путин выглядит "загнаной крысой".
"Он не является крысой. Это человек, который делает хороший маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы дать, под угрозу ядерной войны".
Если Путина вздумает реализовать свои ядерные угрозы, то "его в таком случае пристрелит собственная охрана - очень высокая вероятность", - считает Арестович.
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