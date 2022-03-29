Об этом Арестович заявил в интервью BBC.



"Люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, будут ставить Россию на грань угрозы ядерной войны?", - риторически спрашивает Арестович.



Он опроверг утверждение, что Путин выглядит "загнаной крысой".

"Он не является крысой. Это человек, который делает хороший маникюр, который сидит в 20 метрах от собеседника и всего боится, строит дворцы и яхты, и заводит любовниц не для того, чтобы погибнуть в пламени ядерной войны. Люди, которые побоялись объявить всеобщую мобилизацию, потому что в России могла бы непредсказуемо измениться общественная обстановка, никогда не поставят народ, которому они побоялись автоматы дать, под угрозу ядерной войны".



Если Путина вздумает реализовать свои ядерные угрозы, то "его в таком случае пристрелит собственная охрана - очень высокая вероятность", - считает Арестович.



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