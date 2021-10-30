"Пристрастие сатанистов". ПЦУ призывает даже "шутя" не праздновать Хэллоуин
Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания распространила обращение по поводу приближения Хэллоуина (31 октября)
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Хэллоуинские вечеринки, которые многие воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, - это не просто спекуляция на ярком и волшебном и способ подзаработать для предприимчивых граждан. Участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которые ассоциируются со смертью и "тем светом", совершают зло и несправедливость, - в упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и др. Но христианин не может - даже в шутливом и игровом контексте - ассоциировать себя с силами зла", - считают в ПЦУ.
Дело в том, говорят в поместной церкви, что Хэллоуин, к которому ныне тяготеют современные неоязычники и сатанисты, де-факто "романтизирует смерть".
"Происходит романтизация смерти и злых сил. Ведь такое зло - "нестрашное и привлекательное", и это способствует снятию внутренних табу, влияет на моральные ориентиры человека. Изменяется само отношение к смерти - тогда как христианство является верой в победу жизни над смертью через воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а не из-за шуток над злыми силами", - говорят в Православной церкви Украины.
"Мы всегда должны чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг нас, и в первую очередь - за собственные поступки, даже когда кажется, что все, что мы делаем, мы делаем "шутя", - отмечается в обращении.
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