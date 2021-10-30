"Пристрастие сатанистов". ПЦУ призывает даже "шутя" не праздновать Хэллоуин

Об этом рассказывает Еспресо.TV.



"Хэллоуинские вечеринки, которые многие воспринимают просто как повод надеть маскарадную маску и повеселиться, - это не просто спекуляция на ярком и волшебном и способ подзаработать для предприимчивых граждан. Участники таких празднований переодеваются в образы разного рода нечистой силы, которые ассоциируются со смертью и "тем светом", совершают зло и несправедливость, - в упырей, вампиров, вурдалаков, зомби и др. Но христианин не может - даже в шутливом и игровом контексте - ассоциировать себя с силами зла", - считают в ПЦУ.



Дело в том, говорят в поместной церкви, что Хэллоуин, к которому ныне тяготеют современные неоязычники и сатанисты, де-факто "романтизирует смерть".



"Происходит романтизация смерти и злых сил. Ведь такое зло - "нестрашное и привлекательное", и это способствует снятию внутренних табу, влияет на моральные ориентиры человека. Изменяется само отношение к смерти - тогда как христианство является верой в победу жизни над смертью через воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а не из-за шуток над злыми силами", - говорят в Православной церкви Украины.



"Мы всегда должны чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг нас, и в первую очередь - за собственные поступки, даже когда кажется, что все, что мы делаем, мы делаем "шутя", - отмечается в обращении.



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