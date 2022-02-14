Пристайко заявил, что об отказе от курса в НАТО речь не идет, но сказал о готовности Украины к уступкам во избежание масштабной войны
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко опроверг свои слова о возможности отказа Украины от вступления в НАТО, но уточнил, что Киев готов пойти на уступки во избежание полномасштабной войны
Об этом Пристайко заявил в эфире BBC Breakfast .
Посол подчеркнул, что у Украины есть конституционное обязательство вступить в НАТО, и не собирается от него отказываться.
"Пока мы не являемся членом семьи НАТО, Украина будет искать дополнительные двусторонние соглашения с США или Великобританией", - сказал Пристайко.
По его словам, украинское правительство ищет другие варианты, которые могут помочь Украине выжить сейчас.
- Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО во избежание полномасштабной войны с РФ.
- Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова Пристайко "вырванными из контекста" , но отметил необходимость гарантий безопасности для Украины на фоне агрессии РФ.
- В Европейской Солидарности требуют от Зеленского немедленно отозвать посла Пристайко и дезавуировать его заявления о членстве Украины в НАТО.
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