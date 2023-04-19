Пристайко: НАТО должно умолять Украину присоединиться после войны с Россией

Об этом Пристайко заявил в интервью Newsweek.

Посол отметил, что сейчас Украина наполнена оружием НАТО и защищена все большим количеством военных, обученных по стандартам НАТО, что, по его словам, делает ее членство выгодным для Альянса.

Вадим Пристайко убежден, что вступление Украины в НАТО состоится "рано или поздно", несмотря на острые прения внутри Альянса и угрозы военной эскалации со стороны РФ, если Киев достигнет этой цели. Комментируя недавнее расширение НАТО, он сказал, что сейчас нет причин отказывать Украине в членстве.

Пристайко добавил: потрясающий успех Украины в течение почти 14 месяцев полномасштабной борьбы с Россией означает, что НАТО должно умолять присоединиться к Украине и ее закаленным военным.

"Это сугубо политическое решение [...] Все условия (можно писать длинные списки) будут галочками одна за другой, рано или поздно. Просто примите решение… У кого-то из вас есть миллион людей с оружием, закаленных в боях ветеранов? – сказал Пристайко. – Ваше единственное дело – бороться против России; вы даже не боретесь с Китаем. Если вы хотите иметь кого-то, кто знает – не просто готов, а знает, как это сделать, попросите Украину. Попросите их стать частью вашего Альянса".

Пристайко добавил, что Украина уже признана претендентом на вступление в НАТО. А в украинском правительстве считают, что о Плане действий по членству не может быть и речи, поскольку "он нам больше не нужен", и это показывает шведско-финский пример вступления.

"НАТО готовит индивидуальную программу, адаптированную к потребностям Украины", – сказал он, добавив, что использовать старые аргументы, чтобы отказывать Киеву в членстве – бессмысленно.

"Потому что мы близки к россиянам? Прибалтика [Эстония, Латвия и Литва] очень близка к россиянам. Потому что это будет раздражать россиян? Как вы можете раздражать их еще больше, если они уже раздражены до крайности и воюют с нами физически?" – объяснил он свое мнение.