Приставил юноше к голове пистолет и спустил крючок: полицейского с Житомирщины будут судить за пытки, его напарника - за то, что "ничего не видел"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Еще одного копа, который стал свидетелем пытки, будут судить за ложь следователю о том, что ничего не видел. Ему грозят исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 2 лет.

По данным следствия, в январе вблизи г. Малина группа лиц требовала от двух юношей признать причастность к угону автомобиля.



Они наносили ребятам удары руками и ногами в различные части тела.



К ним присоединился патрульный, который выбежал из автомобиля, достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из потерпевших. Коп спустил крючок и ударил одного из юношей рукояткой по голове.

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Каждому из группы лиц и полицейскому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.