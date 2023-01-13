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Анонс

Приспособленцы или вынужденная необходимость: Как казацкая старшина превратилась в дворянство? Программа "НеИстфак" в 18:30

13 января, 2023 пятница
16:05
Общество

Будем говорить о типичном портрете чиновника Российской империи и как она поощряла переход на службу казацкой старшины

Гость: Сергей Дегтярев, заведующий кафедрой истории Сумского Государственного университета, профессор. Автор около 200 научных статей и 1 монографии. Главный редактор научных журналов "Сумский историко-архивный журнал", "Refereed Journal: History and Archaeology in Countries of Black Sea Basin".

Также в разговоре будут подниматься вопросы:

Каков был процент бывшей казацкой элиты среди российского чиновничества?

Как бывшая казацкая элита интегрировалась в российский государственный аппарат?

Что, в свою очередь, ожидало ответное казачество, переходя на службу?

Было ли противостояние между местными чиновниками (украинскими) и присланными русскими?

Могла бы Российская Империя наладить процесс управления украинскими землями без местной элиты, только с российскими чиновниками? Почему делала ставку именно на бывшую казацкую элиту?

Просматривать эфир и комментировать можно по ссылке:

НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

  • Института истории Украины НАН Украины;
  • Украинский институт национальной памяти;
  • ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений

Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.

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