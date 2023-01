Приспособленцы или вынужденная необходимость: Как казацкая старшина превратилась в дворянство? Программа "НеИстфак" в 18:30

Гость: Сергей Дегтярев, заведующий кафедрой истории Сумского Государственного университета, профессор. Автор около 200 научных статей и 1 монографии. Главный редактор научных журналов "Сумский историко-архивный журнал", "Refereed Journal: History and Archaeology in Countries of Black Sea Basin".

Также в разговоре будут подниматься вопросы:

Каков был процент бывшей казацкой элиты среди российского чиновничества?



Как бывшая казацкая элита интегрировалась в российский государственный аппарат?



Что, в свою очередь, ожидало ответное казачество, переходя на службу?



Было ли противостояние между местными чиновниками (украинскими) и присланными русскими?



Могла бы Российская Империя наладить процесс управления украинскими землями без местной элиты, только с российскими чиновниками? Почему делала ставку именно на бывшую казацкую элиту?

НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

Института истории Украины НАН Украины;

Украинский институт национальной памяти;

ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений

Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.