Приспешнику террориста Пушилина Виталию Хоценко заочно объявили о подозрении
СБУ объявила о подозрении "председателю правительства ДНР", приспешнику террориста Дениса Пушилина, по двум статьям Уголовного кодекса Украины
Об этом сообщила Служба безопасности Украины на Фейсбуке.
Правоохранители сообщили о подозрении приспешнику террориста Дениса Пушилина, "главе правительства ДНР" Виталию Хоценко. Он занимает эту "руководящую должность" с июня 2022 года.
Отмечается, что он организовал вывоз украинского зерна из Мариуполя в РФ и занимается материально-техническим обеспечением оккупантов. В частности, Хоценко несет ответственность за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в страну-агрессор.
Кроме того, злоумышленник – один из ключевых организаторов "референдума" по аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям УК:
▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).
"В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Впрочем, Служба безопасности знает о его местах пребывания, маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности", - отметили в СБУ.
- Напомним, чиновница предприятия в Харькове наводила российские ракеты на пункты выдачи гуманитарной помощи, суд назначил ей 15 лет за решеткой.
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