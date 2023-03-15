Приспешнику террориста Пушилина Виталию Хоценко заочно объявили о подозрении

Об этом сообщила Служба безопасности Украины на Фейсбуке.

Правоохранители сообщили о подозрении приспешнику террориста Дениса Пушилина, "главе правительства ДНР" Виталию Хоценко. Он занимает эту "руководящую должность" с июня 2022 года.

Отмечается, что он организовал вывоз украинского зерна из Мариуполя в РФ и занимается материально-техническим обеспечением оккупантов. В частности, Хоценко несет ответственность за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в страну-агрессор.

Кроме того, злоумышленник – один из ключевых организаторов "референдума" по аннексии временно оккупированных территорий Украины Россией.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям УК:

▪️ ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

"В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Впрочем, Служба безопасности знает о его местах пребывания, маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению к ответственности", - отметили в СБУ.