Приспешника Путина переизбрали президентом Международной федерации шахмат
Россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на должность президента Международной федерации шахмат
Об этом сообщает FIDE .
Выборы президента федерации прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи на конгрессе FIDE. Россиянин набрал 157 голосов против 16 в. украинца Андрея Барышпольца, который был его единственным конкурентом. Новым заместителем президента стал индийский шахматист Вишванатан Ананд.
50-летний Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В 2012-2018 годах он был вице-премьером РФ, также возглавлял совет директоров российской железной дороги и работал советником российского диктатора Владимира Путина.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину украинские шахматисты требовали отстранить Дворковича с должности президента FIDE.
- 25 марта украинский гроссмейстер Павел Ельянов отказался от участия в чемпионате Европы из-за нежелания играть с россиянами и белорусами.
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