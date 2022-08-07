Об этом сообщает FIDE .

Выборы президента федерации прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи на конгрессе FIDE. Россиянин набрал 157 голосов против 16 в. украинца Андрея Барышпольца, который был его единственным конкурентом. Новым заместителем президента стал индийский шахматист Вишванатан Ананд.

50-летний Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года. В 2012-2018 годах он был вице-премьером РФ, также возглавлял совет директоров российской железной дороги и работал советником российского диктатора Владимира Путина.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину украинские шахматисты требовали отстранить Дворковича с должности президента FIDE.

25 марта украинский гроссмейстер Павел Ельянов отказался от участия в чемпионате Европы из-за нежелания играть с россиянами и белорусами.

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