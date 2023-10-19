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Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны

19 октября, 2023 четверг
14:50
Криминал

Правоохранители сообщили о подозрении Максиму Гольдарбу, приспешнику Медведчука, работавшему на его телеканалах и возглавлявшему запрещенную пророссийскую партию

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба – эксведущего телеканалов Медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил"", – говорится в заявлении.

Следствие установило, что после начала полной войны с Россией Гольдарб покинул Киев и открыто поддержал вооруженную агрессию против Украины. Фигурант излагал прокремлевские сообщения на своих Телеграмм- и Ютуб-каналах с аудиторией более 140 тыс. пользователей.

В этих материалах он распространял фальшивую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и вводил в заблуждение по поводу внутренней ситуации в нашем государстве, пишет прессслужба. Также он много раз участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, создававшими постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.

Кроме того, он якобы распространял вымышленные им "инсайды" о планах нескольких европейских стран "анексировать" территорию на западе Украины.

СБУ провела экспертизу, подтвердившую факты преступных действий фигуранта.

На основе собранных доказательств Максиму Гольдарбу объявлено о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, проводятся комплексные мероприятия по выяснению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Новости
СБУ
Виктор Медведчук
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