Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
Правоохранители сообщили о подозрении Максиму Гольдарбу, приспешнику Медведчука, работавшему на его телеканалах и возглавлявшему запрещенную пророссийскую партию
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба – эксведущего телеканалов Медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил"", – говорится в заявлении.
Следствие установило, что после начала полной войны с Россией Гольдарб покинул Киев и открыто поддержал вооруженную агрессию против Украины. Фигурант излагал прокремлевские сообщения на своих Телеграмм- и Ютуб-каналах с аудиторией более 140 тыс. пользователей.
В этих материалах он распространял фальшивую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и вводил в заблуждение по поводу внутренней ситуации в нашем государстве, пишет прессслужба. Также он много раз участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, создававшими постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.
Кроме того, он якобы распространял вымышленные им "инсайды" о планах нескольких европейских стран "анексировать" территорию на западе Украины.
СБУ провела экспертизу, подтвердившую факты преступных действий фигуранта.
На основе собранных доказательств Максиму Гольдарбу объявлено о подозрении за коллаборационную деятельность и оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Поскольку фигурант скрывается от правосудия, проводятся комплексные мероприятия по выяснению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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