Присоединяйтесь к Еспресо, Украина победит!
Журналисты Еспресо круглосуточно работают на украинском информационном фронте
Мы готовим для вас объективную, актуальную, важнейшую информацию и оперативно рассказываем о событиях, влияющих на жизнь Украины. За время полномасштабной российской агрессии мы запустили для вас специальные информационные проекты и привлекли к сотрудничеству лучших военных аналитиков.
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Анастасия Равва, главный редактор телеканала "Еспресо"
Сергей Руденко, главный редактор сайта Espreso.tv
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