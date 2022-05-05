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Присоединиться к восстановлению Ирпеня приехали около 120 архитекторов со всей Украины, – глава гумштаба Киевщины Кулеба
Около 120 архитекторов со всей Украины прибыли в Ирпень, чтобы присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития города
Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.
"Благодарны всем проектантам, кто откликнулся на приглашение, - написал он.
- Напомним, в Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры.
- Ранее в Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций. Работы по восстановлению систем профинансировали благотворительные организации, включая Международный Комитет Красного Креста в Украине.
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