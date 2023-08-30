Присоединился к боевикам "Призрака" и воевал за противника: СБУ задержала жителя Одессы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался местный житель Одессы, который был сторонником кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в городе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу России.

По данным правоохранителей, тогда во избежание ответственности за свои преступления он сбежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков.

"Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора", - пояснили в СБУ.

С этого времени задержанный под псевдонимом Санта воевал против украинских войск на востоке Украины, в том числе в районе Бахмутской трассы. Однако впоследствии он решил оставить своих предводителей и скрытно вернулся в Одессу.

Во время обысков правоохранители обнаружили фотоматериалы с доказательствами его участия в террористической "ЛНР".

Следователи Службы безопасности сообщили одесситу о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.