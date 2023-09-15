Присоединилась к другим соседям: Финляндия запрещает въезд российским пассажирским автомобилям

Об этом информируют Новости Yle .

Страна объявила о запрете ввоза автомобилей с российской регистрацией. Финляндия считает важным все равно внедрять ограничения Евросоюза для РФ.

"Финляндия готова принять дополнительные санкции. Финляндия подготовила национальную политику на этот счет", - заявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Запрет на ввоз из России авто будет действовать с сегодняшней полуночи.

Владельцы транспортных средств на территории Финляндии должны избавиться от регистрации до 16 марта 2024 года. Это касается всех автомобилей с номерами РФ.

Что известно на запрет на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.