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Присоединение Запорожской АЭС к системе РФ повлечет за собой санкции, к которым Росатом не готов - мэр Энергодара Орлов

19 июля, 2022 вторник
09:38
война с Россией

Росатом ждут серьезные санкции, если они подключат Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме

Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Что касается технической возможности перевода – пожалуй, она есть, но это довольно сложная процедура и там нужно воплотить в жизнь много технических решений. Понятно, что на территории, на которой фактически ведутся боевые действия – это почти невозможно. Плюс техническая составляющая, которая касается персонала и присоединения к Росатому, потому что компания понимает, что такая атомная станция на оккупированной территории, безусловно, приведет к пакету санкций, к которым Росатом не готов и поэтому вопрос остается открытым", - сказал он.

Орлов рассказал, как сейчас работает Запорожская АЭС

"Станция сегодня в энергетической системе Украины, которая синхронно работает с ЕС и персонал обслуживает украинскую согласно законодательству", - подытожил мэр.

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Украина
Россия
санкции против России
Запорожская АЕС
Энергодар
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