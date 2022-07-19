Присоединение Запорожской АЭС к системе РФ повлечет за собой санкции, к которым Росатом не готов - мэр Энергодара Орлов
Росатом ждут серьезные санкции, если они подключат Запорожскую атомную электростанцию к российской энергосистеме
Об этом в эфире Эспрессо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Что касается технической возможности перевода – пожалуй, она есть, но это довольно сложная процедура и там нужно воплотить в жизнь много технических решений. Понятно, что на территории, на которой фактически ведутся боевые действия – это почти невозможно. Плюс техническая составляющая, которая касается персонала и присоединения к Росатому, потому что компания понимает, что такая атомная станция на оккупированной территории, безусловно, приведет к пакету санкций, к которым Росатом не готов и поэтому вопрос остается открытым", - сказал он.
Орлов рассказал, как сейчас работает Запорожская АЭС
"Станция сегодня в энергетической системе Украины, которая синхронно работает с ЕС и персонал обслуживает украинскую согласно законодательству", - подытожил мэр.
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