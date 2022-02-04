Присоединение Украины к киберцентру при НАТО блокирует Венгрию, - Европейская Правда
Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на собственный источник.
О факте блокирования одним из государств НАТО накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Есть такой институт – КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - заявил Данилов в эфире ток- шоу "Право на власть".
Собеседник издания, участвовавший в процессе, подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно Венгрией.
Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом Центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.
Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украине, другие члены Альянса убедит Будапешт пересмотреть свою позицию.
В настоящее время венгерское правительство не обнародовало свою позицию по этому поводу.
- Ранее в МИД Венгрии заявили , что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если в стране изменится ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств, в том числе венгров.
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