Присоединение Украины к киберцентру при НАТО блокирует Венгрию, - Европейская Правда

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на собственный источник.



О факте блокирования одним из государств НАТО накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Есть такой институт – КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - заявил Данилов в эфире ток- шоу "Право на власть".



Собеседник издания, участвовавший в процессе, подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно Венгрией.



Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом Центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.



Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украине, другие члены Альянса убедит Будапешт пересмотреть свою позицию.



В настоящее время венгерское правительство не обнародовало свою позицию по этому поводу.

Ранее в МИД Венгрии заявили , что готовы поддержать вступление Украины в НАТО, если в стране изменится ситуация с соблюдением прав национальных меньшинств, в том числе венгров.



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