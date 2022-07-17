Об этом в эфире Еспресо сказал военный дипломат Арчиль Цинцадзе.

"В Абхазии и Южной Осетии у Путина практически нет никаких препятствий, чтобы их аннексировать и сказать, что они являются частью РФ. Я думаю, что "местные царьки" также используют этот момент для своей внутриполитической игры. Они каждый год объявляют, что будут завтра устраивать "референдум". Я думаю, что это тоже какая-то модель внутриполитической игры", - сказал он.

По мнению Цынцадзе, действительно физически ничего не изменится.

"Возможно, изменится статус и в какой-то момент у России будет чувство самодостаточности. Граница, как стоит, так и останется, как ее защищают российские пограничники, так и будут. Также не будет меняться политическое влияние на руководство. Насколько политически Путину это будет нужно, так он себя и будет вести. Захочет - завтра заставит "местных царьков" какой-то "референдум" созвать и это решение будет нелегитимно, но они могут его принять. В отношениях с Грузией, физически ничего не изменится", - отметил дипломат.

"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал "указ" о назначении на 17 июля псевдореферендума о вхождении в состав РФ .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что государство не проводит какой-либо работы по присоединению в свой состав оккупированной у Грузии "Южной Осетии".

30 мая новый президент пседообразования Южная Осетия Алан Глагоев приостановил указ своего предшественника о назначении псевдорефендума по присоединению к России.