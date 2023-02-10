Присоединение к санкциям против России – в интересах Сербии, - американский посол в Белграде Хилл

Об этом сообщило издание N1 .

В частности, по словам Хилла, сейчас взгляды Белграда и Брюсселя относительно Москвы отличаются.

"Зло должно быть остановлено, и Европейский Союз это и делает", – отметил посол на западе Американской торговой палаты в Сербии.

Кроме того, дипломат также выразил убеждение, что "моральный компас" Сербии должен быть направлен в сторону Запада, поскольку она является частью Европы. Поэтому Белграду необходимо действовать в соответствии со своими интересами и присоединиться к ЕС.

Он также отметил, что Сербия имеет право присоединиться к ЕС, но этот процесс "требует терпения". В то же время европейское будущее для Белграда безальтернативно, а сильная и стабильная Сербия – в интересах иностранных инвесторов и США, добавил Хилл.