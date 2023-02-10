Присоединение к санкциям против России – в интересах Сербии, - американский посол в Белграде Хилл
Американский посол в Белграде Кристофер Хилл призвал Сербию присоединиться к международным санкциям против России – по его мнению, такой шаг отвечает сербским интересам
Об этом сообщило издание N1 .
В частности, по словам Хилла, сейчас взгляды Белграда и Брюсселя относительно Москвы отличаются.
"Зло должно быть остановлено, и Европейский Союз это и делает", – отметил посол на западе Американской торговой палаты в Сербии.
Кроме того, дипломат также выразил убеждение, что "моральный компас" Сербии должен быть направлен в сторону Запада, поскольку она является частью Европы. Поэтому Белграду необходимо действовать в соответствии со своими интересами и присоединиться к ЕС.
Он также отметил, что Сербия имеет право присоединиться к ЕС, но этот процесс "требует терпения". В то же время европейское будущее для Белграда безальтернативно, а сильная и стабильная Сербия – в интересах иностранных инвесторов и США, добавил Хилл.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс в отношении РФ: по сей день страна не присоединилась к санкциям против России.
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