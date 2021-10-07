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Пришлось стрелять: ГПСУ задержала на границе с Венгрией турецких нелегалов

7 октября, 2021 четверг
17:10
Мир

Нелегальных мигрантов из Турции задержали на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда Госпогранслужбы

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Во время патрулирования границы с Венгрией наряд увидел четырех человек, которые пытались перелезть через забор.

Заметив пограничников злоумышленники попытались скрыться. Те осуществили предупредительный выстрел вверх, после чего всех четырех задержали.

Задержанными оказались граждане Турции, которые направлялись в Германию.

Сейчас их доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

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Германия
Венгрия
нелегалы
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