Об этом сказал министр обороны Британии Бен Уоллес, передает BBC .

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", – заявил он.

По его словам, если бы британское правительство подарило истребители, ему также пришлось бы предоставить около 200 военнослужащих Королевских ВВС.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны-члены Альянса не будут посылать своих военных в Украину и не будут вступать в прямую конфронтацию с РФ.

Уоллес подчеркнул, что международное сообщество предоставило Украине тысячи ракет класса "земля-воздух", беспилотников и ракет большой дальности. По его словам, эти виды оружия оказывают "одинаковый эффект".