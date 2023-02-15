Пришлось бы присылать и своих пилотов: Уоллес заявил, что Великобритания не будет передавать Украине истребители
Великобритания не будет передавать Украине истребители. ВСУ получают тысячи ракет класса "земля-воздух", беспилотников и ракет большой дальности, обладающих "одинаковым эффектом"
Об этом сказал министр обороны Британии Бен Уоллес, передает BBC .
"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители", – заявил он.
По его словам, если бы британское правительство подарило истребители, ему также пришлось бы предоставить около 200 военнослужащих Королевских ВВС.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны-члены Альянса не будут посылать своих военных в Украину и не будут вступать в прямую конфронтацию с РФ.
Уоллес подчеркнул, что международное сообщество предоставило Украине тысячи ракет класса "земля-воздух", беспилотников и ракет большой дальности. По его словам, эти виды оружия оказывают "одинаковый эффект".
- Ранее в Британии заявляли, что сейчас непрактично передавать Украине истребители . Там объяснили, что самая быстрая программа обучения для пилота F-16 составляет около 35 месяцев .
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