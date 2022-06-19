Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация в Северодонецке сложная. После того, как разбомбили третий мост, Северодонецк оказался отрезанным от Лисичанска. Враг находится с трех сторон. Мне известно, что надо наших военных выводить оттуда. Причем делать это нужно было еще вчера. Выводить защитников в Лисичанск. На Луганском направлении враг идет со стороны Тошковки, Орехово, Попасной. Здесь много работы. Из Северодонецка, на мой взгляд, нужно выходить. Держаться там не за что", – объяснил Сазонов.

Сазонов также добавил, что украинцы не хотят терять ни одного метра своей земли.

"Этого не хотят власть и армия, мы не хотим отступать. Но приоритетом должны быть не территории, а люди. Если уничтожат наших военных - защищать будет некому. Иногда лучше отступить. Пришло время покинуть Северодонецк и отойти", - подытожил Сазонов.

На Донецком направлении россияне ведут боевые действия вдоль линии столкновения. Враг ищет слабые места в обороне на Славянском направлении и штурмует Северодонецк

Оккупанты перебрасівают в Северодонецк дополнительные подразделения реактивной артиллерии. Однако украинские военные отразили оккупационный штурм в районе Золотого и Богородичного

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb