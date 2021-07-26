"Пришло время настоящей революции": Санду выступила перед парламентом, в котором ее партия получила монобольшинство
26 июля президент Молдовы Майя Санду выступила на учредительном заседании парламента XI созыва страны: она назвала монобольшинство собственной партии "честным и реформистским" и пообещала быстрое внедрение изменений
Об этом рассказывает Newsmaker .
Лидер Молдовы Майя Санду назвала новое парламентское большинство и поблагодарила граждан за "веру в демократию".
Санду заявила, что порядок "должен начинаться с парламента", а депутаты должны быть примером для всех граждан.
"После стольких неудач, хотя бы сейчас, через 30 лет, построим государство для всех граждан. Пришло время для настоящей революции в управлении страной, когда политики и институты служат интересам общества", - сказала президент.
Санду призвала всех быть готовыми к тяжелой работе, чтобы улучшить условия жизни пожилых людей, приостановить эмиграцию, создать рабочие места.
Новое правительство, которое "утвердят в ближайшие дни", должно, по словам Санду, лишить Молдову от невыгодных контрактов, восстановить работу предприятий, а также привлечь в страну инвестиции.
Санду пообещала, что парламентское большинство, новое правительство и президент "работать вместе".
"Закончилось время, когда хорошие законы оставались только на бумаге", - добавила глава государства.
"С этой минуты начинается нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Парламент должен принимать законы, которые помогли бы бороться с коррупцией, парламент должен стоять на страже закона. Реформа прокуратуры и судов должна начаться безотлагательно", - отметила Майя Санду.
- Напомним, что 11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы после того, как после прихода к власти президенткой Майи Санду парламент был распущен. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" получила около 52% поддержки избирателей и получила в парламенте 63 из 101 мандата. Также в новом составе парламента будут представлены социалисты с 23 мандатами и Партия "Шор" - шесть мандатов.
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