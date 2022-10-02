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"Пришло время Глобальной антипутинской коалиции": Порошенко представил западным союзникам свою "Формулу Победы"

2 октября, 2022 воскресенье
19:11
война с Россией

Во время выступления на международной конференции по безопасности в Висбе на острове Готланд (Швеция) "Порядок и беспорядок на Востоке Европы" Порошенко призвал дать Украине мощное оружие, ввести эмбарго на российские энергоносители и ускорить членство Украины в ЕС и НАТО

Такие шаги западных партнеров Украины пятый президент называет "формулой Победы", сообщает официальный сайт партии "Европейская Солидарность".

"Нет лучшего способа спасти мир, чем помочь Украине прямо сейчас. Что нам нужно, чтобы выиграть эту войну? Поддерживая идеи президента Зеленского по поводу "Формулы мира", хочу предложить нашу "Формулу Победы", - сказал Порошенко.

По его словам, есть пять ключевых элементов для победы Украины.

"Больше оружия Украине! Тяжелое вооружение стандартов НАТО, бронетехника, танки, реактивные истребители, ракетные системы и системы ПВО. Полное и системное перевооружение Вооруженных Сил Украины на вооружение стандартов НАТО. Эта инициатива также будет способствовать развитию военной промышленности западных стран", - считает Порошенко.

"Больше санкций против России и ее союзников - Беларуси, Ирана, Сирии. Путинская эскалация не оставляет другого выбора, как усилить экономическое давление. Если сейчас не время для полного эмбарго на энергетические ресурсы и торговлю с Россией, то когда наступит такое время? За 6 месяцев агрессии против Украины Россия ежедневно получала 900 миллионов долларов США за экспорт своих энергоресурсов. Около 85 миллиардов долларов США заплатил ЕС. Ваши деньги за газ тратятся не на повышение благосостояния простых россиян. Они тратятся на войну, на ракеты, танки, убийства украинцев и подготовку к войне с Западом. Не инвестируйте в войну!", - эмоционально призвал пятый президент.

Порошенко отмечает, что попытка аннексии украинских территорий должна стать поводом для жестких санкций в энергетической сфере, а также полного отключения российских банков от SWIFT, в том числе Газпромбанка.

"Более того, полное игнорирование Россией Устава ООН должно привести как минимум к лишению права вето в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Третье: пришло время Глобальной антипутинской коалиции. Мы должны признать, что пока Путин будет у власти в России, до тех пор Россия будет воевать с Украиной и с демократическим миром. Пора признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Время переходить к официальному оформлению встреч в Рамштайне в коалицию, философия которой будет базироваться на "Баварской формуле" Группы Семи - поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Депутинизация нужна не только России. Мир нуждается в депутинизации. В том числе через международный трибунал за то, что они сделали Украине и мировому порядку. И путем изгнания России из ООН - так же, как СССР был выброшен из Лиги Наций", - объясняет Порошенко.

Четвертый элемент – это увеличение финансово-экономической поддержки Украины.

"Война, которую ведет Россия, является и военной, и идеологической. Это война между двумя видениями - между демократией и автократией. Победит Украина - победит демократия. Не только в нашем регионе, но и в целом. Нам нужно восстановить нашу экономику, промышленность, поддержать людей. Из-за войны украинскому бюджету ежемесячно не хватает 5 миллиардов долларов. Мы называем это "План Маршала 2.0 для Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал ускорить членство Украины в ЕС и НАТО.

"Ни одна другая гарантия безопасности не сравнится с членством в НАТО или не заменит его. Если мы хотим долгосрочного мира, безопасности и стабильности для всех - начнем с мира, безопасности и стабильности в первую очередь для Украины. Это произойдет только после того, как Украина станет полноправным членом как ЕС, так и НАТО", – отметил Порошенко.

"Я приветствую подачу Украиной заявки на вступление в НАТО. Это правильное и стратегическое решение, которое я так долго отстаивал. Оно должно быть как можно скорее рассмотрено, и я рассчитываю на содействие со стороны наших партнеров в НАТО в этом процессе. Нет времени сомневаться - время действовать", - призвал Петр Порошенко.

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ЕС
Петр Порошенко
НАТО
Европейская солидарность
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