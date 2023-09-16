Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Пришло время для поставки Украине F-16 и ATACMS, - дипломат Брайза
Эксклюзив

Пришло время для поставки Украине F-16 и ATACMS, - дипломат Брайза

16 сентября, 2023 суббота
17:00
Война с Россией

Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза отметил, что в Вашингтоне меняются настроения относительно поставки ракет ATACMS

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Настроения в Вашингтоне относительно ATACMS меняются. Время для предоставления F-16 Украине давно пришло. Россия уже адаптировала тактику, позволяющую ей запускать бомбы и беспилотники из-за так называемой линии Суровикина. Россияне используют много обычных гравитационных бомб, оснастив их крыльями и GPS. В администрации Байдена заявляли, что для контрнаступления Украине нужна бронетехника, артиллерия и боеприпасы, и что нет реальной потребности в истребителях F-16. Теперь все меняется", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, российские самолеты, которые используют обновленные бомбы, нужно расстреливать с неба, и именно для этого Украине нужны F-16.

"Пришла пора и для F-16, и для ATACMS. Считаю неискренним то, что в Вашингтоне кое-кто довольно нетерпеливо относится к темпам продвижения Украины и ее контрнаступления, говоря, что Украине не нужны современные истребители для воздушного прикрытия. Но этого потребовал бы каждый американский военный командир, прежде чем представить себе попытку контрнаступления, которое сейчас совершает Украина", - подчеркнул Брайза.

  • Украинским Воздушным силам в общей сложности нужно около 160 истребителей, чтобы не давать России возможности доминировать в воздухе.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 15 сентября, заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.
Новости
оружие
США
Студия Запад с Антоном Борковским
F-16
Военные новости
помощь Украине
допомога США Україні
оружие для Украины
наступление ВСУ
Читайте также:
15 сентября, 2023 пятница
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
Олексій Голобуцький
Автор Алексей Голобуцкий
16 сентября, 2023 суббота
Новый счетчик Шуфрича
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
18:06
OPINION
Как украинцы будут учить россиян их истории
18:01
Интервью
Как Арсен Жумадилов планирует изменить систему обеспечения армии. Большой разговор "Еспресо"
17:44
Обновлено
"Деньги на ВСУ!" У входа в мэрии Киева и Одессы прошли митинги против чрезмерных расходов на тротуары
17:29
Эксклюзив
Умань во время Рош ха-Шана
Рош ха-Шана в Умани: сколько иностранцев приехало, как реагируют на воздушную тревогу, что делает полиция Украины и Израиля
17:28
Эксклюзив
Армения
В Армении может произойти военный мятеж, - экс-председатель оборонного штаба Нагорного Карабаха
17:14
Обновлено
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине: ранена женщина
17:01
Лента украинского режиссера Дроня "Дом за стеклом" вошла в конкурсную программу Варшавского международного кинофестиваля
16:49
Продавал услуги 6 женщин и несовершеннолетней: в Житомирской области схватили сутенера
16:34
Верховный Суд запретил застройку земли Университета Карпенко-Карого
16:07
ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальное убийство условного Чубайса
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых
15:47
В Крыму оккупационные власти РФ продают на аукционах частное имущество украинцев
15:43
Обновлено
Россия нанесла 5 ракетных ударов по Харькову: ранены пять человек
15:30
Обзор
Усик – Фьюри, украинец и Формула-1, сборная Украины и Евро-2024: главные новости украинского спорта за неделю
15:17
Минэкономики приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года
15:07
Польша с 17 сентября запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами
15:05
"Живем, как в 90-е", - в городском совете Мариуполя рассказали о ситуации с зарплатами в городе
15:05
У 47-й бригады "Магура" новый командир, - СМИ
14:56
Эксклюзив
В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку
14:54
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке дрона по Белгородской области
14:50
НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты, а население сможет чаще оплачивать лечение за границей
14:47
Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон
14:18
Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения
14:13
Инфографика
Курс валют на 16 сентября: сколько стоит доллар и евро
14:07
OPINION
Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики
14:00
Эксклюзив
Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением
13:57
Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
13:24
Эксклюзив
Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО
13:04
Михаил Подоляк
Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"
13:01
Эксклюзив
Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией
12:52
Беспилотников и атак будет больше, а российских кораблей меньше, - Федоров
12:45
РосСМИ получили указание от Путина скрывать вторую волну мобилизации перед предстоящими выборами в РФ
12:00
OPINION
В ООН забыли, для чего создавалась организация
11:30
Обзор
Ким Чен Ын в восторге от российского оружия, Запад боится сближения РФ и Северной Кореи, Зеленский пригрозил соседям из-за зерна. Акценты мировых СМИ 16 сентября
11:14
Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен
11:00
Интервью
Поворот не туда: история боевой задачи группы украинских разведчиков
10:54
Макеевка
На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов
10:42
Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых
10:35
В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV