Пришло время для поставки Украине F-16 и ATACMS, - дипломат Брайза
Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза отметил, что в Вашингтоне меняются настроения относительно поставки ракет ATACMS
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Настроения в Вашингтоне относительно ATACMS меняются. Время для предоставления F-16 Украине давно пришло. Россия уже адаптировала тактику, позволяющую ей запускать бомбы и беспилотники из-за так называемой линии Суровикина. Россияне используют много обычных гравитационных бомб, оснастив их крыльями и GPS. В администрации Байдена заявляли, что для контрнаступления Украине нужна бронетехника, артиллерия и боеприпасы, и что нет реальной потребности в истребителях F-16. Теперь все меняется", - подчеркнул Брайза.
По словам дипломата, российские самолеты, которые используют обновленные бомбы, нужно расстреливать с неба, и именно для этого Украине нужны F-16.
"Пришла пора и для F-16, и для ATACMS. Считаю неискренним то, что в Вашингтоне кое-кто довольно нетерпеливо относится к темпам продвижения Украины и ее контрнаступления, говоря, что Украине не нужны современные истребители для воздушного прикрытия. Но этого потребовал бы каждый американский военный командир, прежде чем представить себе попытку контрнаступления, которое сейчас совершает Украина", - подчеркнул Брайза.
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