Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня – новый этап нашего дипломатического марафона. Еще четыре разговора с европейскими лидерами: с Президентом Европейского совета, с Премьер-министром Бельгии, Президентом Эстонии и Премьер-министром Ирландии. Проинформировал их о ситуации на поле боя – о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью", - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что российскую орду можно и нужно остановить:

"Этому надо противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров. Я благодарю всех лидеров, которые нам помогают, за понимание, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки. Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению.И это важно не только для нас.Это важно для глобальной демократии, для всех тех, кто ценит свободу. Тем более важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации.

Вместе с партнерами должны сделать – и делаем! – все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: никакая их эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным вопреки всем и всему, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой".

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