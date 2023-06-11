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OPINION

Пришлет ли мир спасателей на линию фронта?

Сергей Фурса
11 июня, 2023 воскресенье
10:02
Мнение

Сравнивать ситуацию в Херсоне и, например, землетрясением в Турции просто физически невозможно

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войны.

И речь не об акуле и Арестовиче, который не радуется и хочет, чтобы другие не радовались. Речь не об этом кейсе. С Арестовичем все ясно. С акулой тоже. И с реакцией украинцев, и состоянием нашей кукухи тоже.

Но есть другая тема, которую активно разгоняют и активно ведутся украинцы. О том, что нас снова сливают, конечно. Очень популярный стал тезис, что ни одна страна не послала спасателей после подрыва ГЭС. А вот украинцы ездили. И в Турцию приехали все. А в Херсонской области никто.

Ну и вывод, который потом будут активно использовать евроскептики, и тот же Арестович – нас всех предали. Запад нас сливает и т.д.

Кстати, это один из самых популярных тезисов российской пропаганды.

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Действительно ли никто не послал своих спасателей? Да. Но почему? Потому что это линия фронта! Это что, так тяжело осознать? Трагедия произошла на линии фронта. И реально кто хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран?

Так вот, действительно ли никто не послал своих спасателей. Да. Но почему? Потому что это, бл*, фронт! Это что, так тяжело осознать? Трагедия произошла на линии фронта. И реально кто хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран? Вы реально удивляетесь, почему люди из других стран не уезжают под российские шары? Сравнивать ситуацию в Херсоне и, например, землетрясением в Турции просто физически невозможно. Там произошло стихийное бедствие. И люди откликнулись. В Украине произошло военное преступление Путина. И снаряды Путина летают над затопленными зверюшками и домами. Если вы не видите разницы, то мне вас жалко.

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Это проявление и психологической усталости от войны. И дикой инфантильности.

Разговоры, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордная поддержка оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствием совершенного Путиным преступления. Но все равно люди жалуются. Люди отключают мозг. И винят Запад вместо того, чтобы смотреть в сторону того, кто действительно виноват.

Разговоры о том, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордная поддержка оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствием совершенного Путиным преступления. Но все равно люди жалуются

И так, на Западе есть разные голоса. И даже те голоса, которые распространяют теорию заговора. И да, эти голоса раздаются громко и кричат первыми. Ибо для теории заговора не требуется много времени. А для анализа и основательных выводов нужно время. И если один популярный сторонник теории заговоров распространяет для своих слушателей теорию заговора о том, что Украина подорвала дамбу, то это не говорит, что Запад нас сливает. Это говорит лишь о том, что этот чудик говорит то же, что хочет услышать его аудитория. Так же как и Арестович говорит об акуле и русском то, что хочет услышать его аудитория. Вот и все. И такие аудитории есть везде. Никто не будет делать выводы об украинцах, учитывая очередное видео Шария, правда?

Поэтому нет, Запад нас не сливает. И так, Запад прекрасно осознает, кто совершил очередное военное преступление, и об этом заявили все официальные лица. И так, нам будут помогать деньгами для преодоления последствий и затем при восстановлении. И нет, никто в сознании не будет посылать спасателей на линию фронта, где идет война.

Иногда надо унимать эмоции. И мыслить правильно. Ибо кукуха страдает от войны. Даже если вы этого не понимаете.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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