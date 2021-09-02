"Пришла пора плащей и пальто": Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и прохладе в Украине
В Украине 3 сентября будет прохладно и ветрено, однако солнечные лучи пронижут территорию страны
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Пятница, первая, осенняя, будет в Украине солнечной.
Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, определит погоду завтра и в Украине.
Практически повсеместно 3 сентября осадков не предвидится.
"Днем в Украине будет солнце - как раз пришла пора выгуливать новые светлые плащи, белые куртки, бежевые легкие пальто в сочетании с загадочными темными очками", - отметила она.
Температура воздуха уже не летняя явно.
Ближайшей ночью предполагается +5 ... +10 °C, в течение дня завтра +14 ... +19 °C, на юге до +20 ... +22 °C.
Ветер будет дуть с северо-запада, на севере, востоке, в центре и на юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.
В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5 ... +8 °C, днем +15 ... +18 °C.
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