"Пришла пора плащей и пальто": Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и прохладе в Украине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Пятница, первая, осенняя, будет в Украине солнечной.

Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, определит погоду завтра и в Украине.

Практически повсеместно 3 сентября осадков не предвидится.





"Днем в Украине будет солнце - как раз пришла пора выгуливать новые светлые плащи, белые куртки, бежевые легкие пальто в сочетании с загадочными темными очками", - отметила она.

Температура воздуха уже не летняя явно.

Ближайшей ночью предполагается +5 ... +10 °C, в течение дня завтра +14 ... +19 °C, на юге до +20 ... +22 °C.

Ветер будет дуть с северо-запада, на севере, востоке, в центре и на юге Украины он еще удержится порывистым, до сильного.

В Киеве 3 сентября будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5 ... +8 °C, днем +15 ... +18 °C.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb