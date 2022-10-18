Украина обратилась в Пентагон с новым перечнем по вооружению

Украина хочет иметь больше оружия и это абсолютно понятное стремление, потому что у нас есть значительная численность личного состава, также успешные действия требуют существенного вооруженного усиления. Американское издание Politico предоставило очередной список техники и вооружения, с которым Украина обратилась в Пентагон. По-моему, этот список полностью отвечает текущим проблемам и потребностям ВСУ для ведения контр наступательных действий, восстановления потерь и вооружения новых частей. Кстати, этот перечень соответствует тому формату, который Украина может получить от ленд-лиза США. Речь идет об образцах вооружения, которые сегодня находятся на базах хранения в американской армии. Итак, список содержит 300 танков, 1000 БМП, 30 РСЗО, 255 гаубиц калибра 155 мм, 500 ПТРК, 1000 ПЗРК, 72 ЗРК малой дальности, я думаю, что это ЗРК типа Avenger. Соответственно, с таким количеством Украина могла бы вооружить еще 10 механизированных бригад, 2-3 бригады ствольной артиллерии и бригаду реактивной артиллерии. Все эти вооружения действительно нужны, потому что они нам помогут освободить украинские территории, умножить силу ударов по объектам противника, и, что важно, обеспечить противовоздушную оборону населенных пунктов и воинских частей от ракетных ударов. Думаю, то что в списке пока нет ATACMS и самолетов, это совсем не означает, что эта тема закрыта. Потому что Пентагон и политическое руководство США понимают, что такие образцы вооружений нам нужны, но опасаются переходить определенные линии. А что касается других образцов, то они действительно могут поступить в формате ленд-лиза, о котором мы немного начали забывать, но этот правовой формат взаимодействия с США действует и его нужно использовать. Всё это нам нужно для фронта и для изменения ситуации на линиях столкновений.

События на фронте

По мнению военного эксперта и полковника в отставке Сергея Грабского, если говорить о военной науке, то последняя война нарушила многие ее постоянные правила. Мы знаем, что наступающая сторона не может иметь меньше сил и средств по сравнению с обороняющейся стороной, но мы сломали эту тактику. Мы вели активные наступательные боевые действия, в частности на Харьковском направлении, и именно с этим связано то, что мы сейчас не говорим о наступлении оперативной паузы, потому что здесь влияет стратегический фактор. Вскоре так называемые чмобики будут поступать в усиленном формате в поддержку оккупационных войск, поэтому мы должны одержать как можно больше побед, освободить как можно больше территорий, прежде чем мы столкнемся с нарастающим противодействием российских оккупационных войск. Сейчас имеем ситуацию, когда противник отчаянно пытается сбросить нас с восточного берега реки Жеребец на Луганщине, отбить нас от Кременной и пытается скинуть нас с направления на Нижнюю Дуванку.

То есть времени у нас для активных действий осталось немного и для этого очень важно вовремя остановиться, чтобы удержать освободившие нашими силами обороны территории. Именно с этим связано отсутствие так называемой оперативной паузы.

Херсонское направление

Как считает полковник в отставке Сергей Грабский, на южном направлении действует фактор, когда у противника нет возможности переправиться и отступить с правого берега реки Днепр в результате двух показателей: первое – это отсутствие коммуникаций, которые обеспечили бы уход противника с того берега, а второе – это политический приказ держаться любой ценой с целью удержания Херсона. То есть, мы имеем ситуацию, когда плотность оккупационных войск растет.

Если раньше на участке фронта в 10 км оборонялось две БТГ, что недостаточно по параметрам, то сейчас речь идет о трех-четырех БТГ, что объективно создает сложности. Мы стараемся просто дефрагментировать эту оборону, нанося удары во всю глубину боевых порядков противника. Именно с этим связаны невидимые для стороннего наблюдателя действия, но интенсивность боевых действий продолжается в этом направлении.

Ситуация в Донецкой области

Сергей Грабский прокомментировал восточное направление: если говорить об участке фронта, где противник пытается атаковать, то начиная с 15-17 апреля не оставляет свою тактику превращения украинской территории в лунный пейзаж, снося все на направлении в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Такова динамика боевых действий. Ни о какой оперативной паузе у нас нет возможности говорить.

Что касается наиболее горячей линии Соледар — Бахмут — Марьянка — Авдеевка, то с военной точки зрения Сергей Грабский не видит целесообразности в активизации вражеских зомби-атак на этих участках. Это имело бы смысл, если бы оказывалось давление одновременно на направлении Славянск – Северск – Бахмут, чтобы разрушить нашу оборону на этом направлении. Но такие фронтальные атаки на Бахмут выглядят совершенно безосновательно. По мнению Грабского, можно еще понять эту атаку с попыткой обойти Авдеевку, потому что с выходом на трассу они могут совершить какой-то прорыв в обход Бахмута и выйти с юга, но такие фронтальные атаки выглядят как политический заказ или политическое желание показать, что подразделения частных военных компаний воюют лучше.



Возможно, это связано с вероятностью увеличения финансирования для нужд этих компаний. Есть предположение, что идет борьба по перераспределению средств, выделяемых на обеспечение проведения этих боевых действий и Пригожин пытается оторвать лакомый кусочек от распределяющегося финансового пирога.

Новые ЗРК западных образцов для Украины

Сохраняется действительно существенная ракетная угроза со стороны РФ и на первый план выходят направления с усилением нашей ПВО. Украина ищет активно способы укрепления нашего противовоздушного щита и сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к правительству Израиля с просьбой безотлагательно оказать помощь Украине системами ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий. Но процесс получения средств ПВО от Израиля, на мой взгляд, будет достаточно длительным.



Мы уже получаем комплексы ПВО от разных стран. В частности это комплексы NASAMS от США, HAWK от Испании, а также Crotale от Франции.



Кратко охарактеризую эти комплексы. Начнем с NASAMS, который создавался США и Норвегией, и в течение одной-двух недель мы должны получить этот образец. Наши подразделения уже прошли обучение и этот комплекс может уничтожать вражеские цели на дальности 40 км, используя серийные ракеты "воздух-воздух".



Второй образец – HAWK от Испании, которая готова передать четыре таких комплекса для ВСУ. Часть экспертов и военных говорит, что это старый образец, который снят с вооружения США где-то в 90-х годах, но комплекс постоянно проходил модернизацию. И мы получим комплекс в более новой модернизации, имеющей цифровую составляющую в своей работе. HAWK могут уничтожать цели до 50 км, количество ракет этих комплексов составляет где-то до 40 тысяч, то есть проблем с получением ракет к этим комплексам в Украине не должно быть. Единственная проблема – медленно разворачивается, но он может сбивать и самолеты, и беспилотные комплексы, а также ракет к нему много.

Также еще третий образец, который был объявлен по итогам "Рамштайна", это французский ЗРК Crotale малой дальности. О передаче этого комплекса объявил президент Франции, затем подтвердил министр обороны Франции и комплексы Crotale можно использовать в прифронтовой зоне и для защиты объектов в тылу, уничтожая крылатые ракеты.

Кстати, сегодня было сообщение от командования воздушных сил, что комплекс IRIS-T, развернутый на Юге, уже участвовал в боевых действиях. Когда мы говорим о комплексе Crotale, это система значительно меньшей дальности и рассчитана на то, чтобы уничтожать цели на расстоянии до 10 км, но есть значительное количество ракет для этого образца.



Все эти системы очень актуальны с точки зрения угрозы, существующей для нашей безопасности. Мы говорим и о российских крылатых ракетах, и о российских самолетах, и об иранских барражирующих боеприпасах. Получение этих систем существенно увеличивает возможности отражения таких угроз.