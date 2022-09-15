Об этом пишет "Медуза", со ссылкой на источники в Кремле.

На фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и больше пить алкоголь. Особо беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга", подчеркнули источники.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - рассказывает один из собеседников.

Он также отметил, что основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, нанесенным России вторжением и санкциями, - тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны легко справляться.

Как ранее сообщалось, о том, что президент решил начать полномасштабную войну с Украиной, до 24 февраля среди российских чиновников не знал почти никто, поэтому многие из них в первые месяцы войны были в полной растерянности и "не знали, что делать".

"Присели [в феврале] на стакан. Кто-то втянулся", - резюмировал один из собеседников.

При этом два других информаторов, близких к кремлю, отмечают, что по их наблюдениям провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю: "У них своя война, свои проблемы".

Источники "Медузы" считают, что ситуация с употреблением алкоголя среди высших российских руководителей и чиновничества стала беспокоить Путина, поскольку "дисциплина начала страдать": "Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и сбивчиво докладывает. Это уже видит широкая публика".

Собеседники считают, что Путин не собирается увольнять провинившихся: "Пока будут только намеки и мягкие требования". Однако ситуация может измениться: несколько лет назад один из российских губернаторов уже потерял свой пост именно из-за алкозависимости.

Сам Путин, как утверждается в СМИ, сейчас почти не пьет (в отличие от студенческих лет). Но, например, он публично рассказывал, как однажды отмечал свой день рождения с главой КНР Си Цзиньпином: "Не скрою, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

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