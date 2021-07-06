Прирост новых случаев COVID-19 в мире стабилизировался, - ВОЗ

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, информирует пресс-центр ВОЗ.

"Если посмотреть на график (заболеваемости, - ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне (количества случаев, - ред.)", - отметил Райан.