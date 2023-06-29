Об этом он написал в Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека назвал главной проблемой международных отчетов и докладов попытки приравнять Украину к России.

27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет "Задержания гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину". В нем приведены выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая работала в период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года.

Лубинец отметил, что в отчете УВКПЧ определяет Украину и Россию как две стороны, нарушающие международное право.

"И когда преступления РФ в отношении гражданских лиц выложены как на ладони и их не сосчитать, миссия пыталась найти и нарушения со стороны Украины", - написал Лубинец.

По мнению омбудсмена, нарушения, инкриминируемые украинской стороне, по поводу задержания гражданских лиц сомнительны и требуют подтверждения.

"Например, УВКПЧ пишет, что они задокументировали 75 случаев "произвольного" содержания под стражей украинскими органами безопасности лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом. Однако не отмечают ни то, что это за преступления, ни как и когда их задерживали, при каких обстоятельствах. Как вызывают сомнение и факты о том, что показания о жестоком обращении и пытках задержанных гражданских лиц достоверны", - подчеркнул Лубинец.

В то же время, в отчете указано, что миссия задокументировала 864 случая задержаний со стороны РФ и 260 случаев содержания под стражей гражданских лиц на основании политических взглядов и их высказываний. Кроме того, зафиксировано задержание 88 бывших военнослужащих ВСУ, которые прекратили службу до 24 февраля 2022 года, то есть фактически гражданские. Также в задокументированных случаях более 91% людей подвергались пыткам и жестокому обращению, в том числе сексуальному насилию.

Что касается смертной казни 77 гражданских во время их заключения в РФ, а также смерти людей в результате пыток, бесчеловечных условий содержания и отказа в медицинской помощи в отчете выражена "серьезная обеспокоенность".

"И конечно, трудно не заметить, что международная организация часто использует дефиниции - "может представлять" и "вероятно представляют", а некоторыми преступлениями "обеспокоены", "встревожены". Это снова и снова вызывает удивление, ведь у преступлений РФ в Украине есть четкие доказательства. Кроме того, обратил внимание, что в отчете не указано о 20 тысячах задержанных гражданских лиц, о которых мы говорим на всех международных площадках", - добавил омбудсмен.

В отчете УВКПЧ признает, что правительство Украины дает полный и конфиденциальный доступ к задержанным, тогда как российская сторона запросы миссии отклоняет.

Лубинец подчеркнул, что, несмотря на то, что в отчете описаны конкретные нарушения прав гражданских лиц Россией, обвинения в сторону Украины и приравнивание жертвы к агрессору недопустимы.

Ранее в июне Лубинец сообщил, что россияне переводят политзаключенных из Крыма в секретный СИЗО во временно оккупированном селе Чонгар Херсонской области.