Приплыли "на разведку": на станцию "Академик Вернадский" вернулись пингвины
На украинскую полярную станцию "Академик Вернадский" массово возвращаются субантарктические пингвины, вблизи станции находятся около 100 птиц
Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в Фейсбуке.
"Как мы и предполагали, к "Вернадскому" начали массово возвращаться пингвины! Из-за аномально теплой зиму этого года уже сейчас вокруг нашего острова Галиндез – открытая вода, поэтому с начала сентября эти птицы малыми группами приплывали к станции "на разведку", а на днях снова вступили во владение окрестными территориями", - говорится в сообщении.
Биологи 27-й украинской антарктической экспедиции насчитали на Галиндеге более тысячи пингвинов, а у станции находятся около 100 птиц.
Отмечается, что на остров пингвины прибывают на брачный сезон. В Национальном антарктическом центре отметили, что сначала самцы пингвинов ухаживают за самками, смешно кивая им, а затем создают пары те, кто их еще не имеет.
"Продолжается строительство гнезд: для этого птицы собирают камешки, а свое жилье любят размещать на повышениях (это у них считается "премиумкласс"). Пингвины в процессе строительства не пренебрегают воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки. Интересно , что иногда они используют в своих гнездах и растениях.
- 11 августа станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигали 5 метров. К расчистке снега присоединились все участники команды, ведь повышение температуры до +1°C делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное