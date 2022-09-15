Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает в Фейсбуке.

"Как мы и предполагали, к "Вернадскому" начали массово возвращаться пингвины! Из-за аномально теплой зиму этого года уже сейчас вокруг нашего острова Галиндез – открытая вода, поэтому с начала сентября эти птицы малыми группами приплывали к станции "на разведку", а на днях снова вступили во владение окрестными территориями", - говорится в сообщении.

Биологи 27-й украинской антарктической экспедиции насчитали на Галиндеге более тысячи пингвинов, а у станции находятся около 100 птиц.

Отмечается, что на остров пингвины прибывают на брачный сезон. В Национальном антарктическом центре отметили, что сначала самцы пингвинов ухаживают за самками, смешно кивая им, а затем создают пары те, кто их еще не имеет.

"Продолжается строительство гнезд: для этого птицы собирают камешки, а свое жилье любят размещать на повышениях (это у них считается "премиумкласс"). Пингвины в процессе строительства не пренебрегают воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки. Интересно , что иногда они используют в своих гнездах и растениях.

11 августа станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом, сугробы достигали 5 метров. К расчистке снега присоединились все участники команды, ведь повышение температуры до +1°C делает его очень тяжелым и в условиях Антарктики быстро превращает в лед.

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