Приостановкой участия РФ в соглашении о стратегическом оружии Путин доказал, что он в тупике, - нардеп Наливайченко
Народный депутат Валентин Наливайченко считает, что заявлением о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегическом вооружении Путин доказал, что проигрывает войну с Украиной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Вчера Путин еще раз решил побрязгать ядерным оружием. Он заявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Однако это ничего не меняет. Российская Федерация с самого начала вторжения в Украину угрожала ядерным оружием", - пояснил Наливайченко.
Народный депутат отметил, что путинский режим находится на грани краха
"Такие отчаянные заявления Путина о прекращении участия РФ в соглашении о стратегическом оружии
доказывают, что Россия проигрывает войну с Украиной. Этим заявлением Путин доказал, что он находится в тупике. На фоне визита президента США Джо Байдена в Киев такие заявления Путина просто ничтожны. Путинский режим ждет крах. С ними уже никто не хочет иметь дела", – добавил он.
- 21 февраля Путин пригрозил "расширением войны" , если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
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