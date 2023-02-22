Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Вчера Путин еще раз решил побрязгать ядерным оружием. Он заявил о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Однако это ничего не меняет. Российская Федерация с самого начала вторжения в Украину угрожала ядерным оружием", - пояснил Наливайченко.

Народный депутат отметил, что путинский режим находится на грани краха

"Такие отчаянные заявления Путина о прекращении участия РФ в соглашении о стратегическом оружии

доказывают, что Россия проигрывает войну с Украиной. Этим заявлением Путин доказал, что он находится в тупике. На фоне визита президента США Джо Байдена в Киев такие заявления Путина просто ничтожны. Путинский режим ждет крах. С ними уже никто не хочет иметь дела", – добавил он.