Приостановка участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях – это реакция на визит Байдена в Киев, - Цыбулько

Об этом в эфире Эспрессо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Заявление Путина о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях - это отзыв на визит Байдена в Киев. Это соглашение СНВ-ІІІ, и выход из договора о стратегических наступательных вооружениях - это от бессилия ответ на визит Байдена в Киев. Считается, что это чувствительно для американцев информация, но они поставят птичку, а затем крестик на Путине после этого", - сказал он.