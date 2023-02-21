Приостановка участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях – это реакция на визит Байдена в Киев, - Цыбулько
Приостановка участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях – это бессилие Владимира Путина на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев
Об этом в эфире Эспрессо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.
"Заявление Путина о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях - это отзыв на визит Байдена в Киев. Это соглашение СНВ-ІІІ, и выход из договора о стратегических наступательных вооружениях - это от бессилия ответ на визит Байдена в Киев. Считается, что это чувствительно для американцев информация, но они поставят птичку, а затем крестик на Путине после этого", - сказал он.
- Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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