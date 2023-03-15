Встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня, 15 марта, в рабочем формате стартовало десятое заседание, связанное с определением перечня и объемов вооружения, которое необходимо для удовлетворения первоочередных потребностей ВСУ. И среди таких потребностей несколько приоритетов. Один из них – ПВО и средства ПВО. Вновь на заседании упоминали о поставках Patriot, SAMP/T и ракет для ЗРК. Следующим приоритетным направлением являются боеприпасы для артиллерии и образцы артиллерии, запасные части и пакеты технического обслуживания. Когда мы говорим о боеприпасах, речь идет о потребности Украины от 250 тыс. до 600 тыс. боеприпасов в месяц, речь идет о калибрах 155 мм. К этому времени Украине уже было поставлено 1 млн таких снарядов, но этого, учитывая интенсивность боевых действий, мало.



Министр обороны США Ллойд Остин на заседании "Рамштайн-10" заявил о поиске инновационных решений, чтобы ускорить производство боеприпасов. Сейчас разворачивается новое производство в США, где раньше в год производилось всего 19 тыс. боеприпасов, а за два года собираются поднять изготовление до 90 тыс. в месяц. Такие показатели значительны, но недостаточны.



Увеличивается изготовление боеприпасов в европейских странах, которые собираются поднять темпы изготовления с 300 тыс. до 600 тыс. боеприпасов калибра 155 мм в год. Сейчас так же в Европе расконсервируются предприятия. В Болгарии начинается производство боеприпасов советских калибров, которые нам также нужны, даже больше, чем боеприпасы калибров НАТО. От боеприпасов многое зависит, учитывая текущие боевые действия, а особенно в контексте подготовки к контрнаступлению ВСУ.



Рамштайн-10 также должен ускорить процесс передачи вооружений, о которых договаривались ранее. Здесь, прежде всего, речь идет о бронетехнике и танках. Было сказано о танковой коалиции, в которую вошли 9 стран с потенциалом в 150 танков Leopard трех модификаций. Кроме этого есть и Challengers, и Abrams, и более 500 танков Т-72, часть которых мы уже получили. Поэтому Остин и говорил на заседании "Рамштайн-10" о том, что эти поставки бронетехники должны создать импульс на поле боя, а этой техники должно хватить для оснащения 9 механизированных и танковых бригад. Но, повторюсь, такие вещи мы частично слышали и на прошлом Рамштайне. Темпы поступления танков медленнее, чем мы хотим. Однако первые танки Leopard уже в Украине, 40 военнослужащих прошли подготовку для 10 танков. Но этого мало из-за контрнаступления, а темпы поставки должны быть ускорены, на что и намекал министр обороны Остин.



Кроме танков в течение следующего месяца должны получить новые истребители, но это пока условно новые истребители. Это не будут истребители 4 поколения плюс, которые просит Украина, а это МиГ-29 из запасов Польши и Словакии. В общей сложности речь идет о 12 или 14 самолетах МиГ-29 из Польши и 11 из Словакии. Все эти самолеты сделаны до 1992 года, хотя некоторые из них прошли модернизацию. Часть этих самолетов может быть использована в боевых действиях, а часть пойдет на детали для того, чтобы восстановить образцы МиГ-29, которые у нас уже есть. То есть мы говорим о том, что с одной стороны "Рамштайн-10" является рабочим, все вопросы понятны и направлены на усиление наших наступательных и оборонных возможностей. Но понимаем, что вопрос времени играет ключевую роль. Надеемся, что "Рамштайн-10" будет серьезным толчком, чтобы и предыдущие, и нынешние обещания были реализованы максимально быстро.

Беспилотники – разведчики

Современная война – это война артиллерии и беспилотников. Артиллерия – это сила и огонь, выжигающий врага. А беспилотники – это глаза, помогающие искать вражеские цели и корректировать огонь наших средств поражения. Именно эти две составляющие соединены в работе наших артиллерийских бригад и наших артподразделений. Но как именно? Такие подробности следует выяснять у людей, которые в этом хорошо разбираются.

Артем Романюков, командир подразделения ВСУ, рассказал о своем уникальном подразделении, которое обеспечивает цели для стреляющих. "Там, где нужно усиление нашей артиллерии или нужно лучше разведать, подключаемся мы и помогаем на тех направлениях, где этого не хватает. Мы работаем практически на всех участках фронта. Я называю нас аутсорс (англ. outsourcing – использование другого источника или ресурса) артиллерийской разведки или подразделение по вызову. Работаем там, куда вызовут в помощь", - объясняет он.



Командир подразделения ВСУ отметил, что беспилотники являются составной частью, без которой не двигается артиллерийская разведка: "Прогресс беспилотных летальных аппаратов приводит и прогресс нашего движения к лучшей разведке целей. От качественной ночной камеры зависит то, сможем ли мы ночью обнаружить цели. Как далеко работает ночная оптика, насколько далек зум, как мы можем приблизить объект и разглядеть, что там. Мы часто видим замаскированные объекты. Но чтобы отдать команду на поражение надо быть на 100% уверенным, что это вражеская техника. Что этот объект заслуживает, чтобы на него тратить снаряд. Контрбатарейная борьба ведется контрбатарейными радарами. Также средства радиотехнической разведки могут использоваться для того, чтобы определять районы, в которых находятся цели. Спектр деятельности нашего подразделения достаточно велик, но беспилотники занимают первое место".



Романюков подчеркнул, что дальность радиуса беспилотника зависит от насыщенности враждебными системами ПВО на том или ином направлении. Можно иметь длинный боевой радиус. Но, залетев на 10-15 км вглубь за линию столкновения, можно столкнуться с противодействием вражеской ПВО. Когда речь идет о разведке, речь идет о высотах, с которых можно смотреть на интересующий объект. Можно стать легкой мишенью. Более важен не радиус, а время в воздухе. Важная опция, когда беспилотник может долго находиться в воздухе. Если есть комбинированная оптика, можно работать и днем и ночью. Задача передать видеосигнал и сигнал управления на расстояние где-то 100-150 км – нетривиальная задача. Современные боевые радиусы – это 100 км для серьезных аппаратов, ведущих разведку. Не те, кто летят в один конец, чтобы выполнить миссию и остаться там, а те, кто ведет разведку и должен передавать сигналы и приносить информацию в реальном времени.



Артем добавил, что много хлопот доставляет вражеский РЭБ. Как только беспилотник поднимается в воздух и приближается к линии соприкосновения, можно не рассчитывать на сигнал навигации. Наши западные партнеры не верят, что может быть такая плотность средств подавления. Трудно летать под действием РЭБ. И это весомое противодействие БПЛА. Противорадиолокационные ракеты представляют угрозу радиолокационной станции. Мы маскируемся, чтобы враг из воздуха не смог найти нас.

Романюков отметил, что зарубежные образцы БПЛА лучше по параметрам и более надежны в эксплуатации образцов украинского производства. Но это не значит, что украинские беспилотники не могут работать. Однако ясно, в каком направлении нужно развиваться, когда работаешь с иностранными образцами.