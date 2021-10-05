Приоритетом для Украины является усиление противовоздушной обороны, - Минобороны

Об этом заявил глава директората политики в сфере обороны Министерства обороны Юрий Пунда, передает РБК-Украина.

"В нашей ситуации - это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями Военно-Воздушных сил. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО", - сказал он.

Пунда заявил, что военная авиация в Украине устарела.

"Ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС", - добавил чиновник Минобороны.

По его словам, в ближайшее время Минобороны планирует замену устаревших боевых самолетов на новые.



"Это обсуждение проводится. Но все зависит от бюджета", - подытожил Пунда.