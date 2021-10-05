Приоритетом для Украины является усиление противовоздушной обороны, - Минобороны
Украина отдает предпочтение усилению ПВО, но есть план замены новых боевых самолетов
Об этом заявил глава директората политики в сфере обороны Министерства обороны Юрий Пунда, передает РБК-Украина.
"В нашей ситуации - это выбор между противовоздушной обороной и ударными мощностями Военно-Воздушных сил. Сейчас мы более заинтересованы в развитии ПВО", - сказал он.
Пунда заявил, что военная авиация в Украине устарела.
"Ситуация с противовоздушной обороной важнее, чем ударные мощности ВВС", - добавил чиновник Минобороны.
По его словам, в ближайшее время Минобороны планирует замену устаревших боевых самолетов на новые.
"Это обсуждение проводится. Но все зависит от бюджета", - подытожил Пунда.
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