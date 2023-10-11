Приоритетом для Украины системы ПВО и дальнобойные ракеты, - Зеленский на встрече "Рамштайн"

Об этом он сказал во вступительном слове заседания "Рамштайна" в Брюсселе.

"Нашим приоритетом являются системы ПВО. Мы знаем конкретные вещи, в которых нуждаемся. Мы нуждаемся в ПВО в конкретных геолокациях в нашей стране, чтобы сохранить энергосеть, наших людей, наше зерно", - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина должна обеспечить экспорт. Сохранить коридоры для Африки, Азии и всего мира.

"Для нас важны дальнобойные ракеты, важно, как их удержать. Нам они необходимы, чтобы выгнать российских оккупантов с нашей земли. Также важно то, как вести оборону каждый день. Мы не говорим о контрнаступательных действиях, мы должны думать об обороне и защите" , – подчеркнул Зеленский.