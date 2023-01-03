Приоритетным направлением для освобождения Украины должен быть Юг, - военный эксперт Мусиенко
Если Украина получает необходимое оружие и поддержку, освобождение территорий к границам 1991 года будет приближаться к реальности
Такое мнение высказал директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала "Эспрессо".
"Нужно решать вопрос шаг за шагом. Сначала нам нужно деоккупировать левобережье Херсонщины, всю Запорожскую область и Донбасс. Полностью контролировать выходы к морям, разбить сухопутный коридор на Крым. Закрыть все войска врага в оккупированном Крыму, чтобы иметь возможность артиллерий над ними", - объяснил Мусиенко.
По словам военного эксперта, после освобождения Юга планировать операцию по освобождению Крыма.
"Или исключительно военным путем, или военно-дипломатическим. От того, как быстро мы сможем деоккупировать Юг, многое будет зависеть в ходе событий на фронте. Приоритетным направлением для освобождения Украины должен быть Юг, а затем вопрос Крыма, вопрос выхода на границы Востока Если мы будем получать необходимое оружие и поддержку, границы 1991 года будут приближаться к реальности", - добавил Мусиенко.
- 2 января 2023 года руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг подтягивает необученные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра.
- В свою очередь советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в село Урзуф под Мариуполем прибыли недавно мобилизованные россияне и доставили старые танки.
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