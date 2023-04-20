Приоритетные для Украины направления по вооружению и ситуация на фронте: Залужный поговорил с главнокомандующим силами НАТО
В четверг, 20 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим сил НАТО генералом Кристофером Каволи приоритетные направления по вооружению и ситуацию на фронте
Об этом он написал в телеграме.
Разговор состоялся накануне очередного "Рамштайна".
"В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте", - рассказал Залужный.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником объединенного штаба вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.
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