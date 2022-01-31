"Приоритет – быстро достичь деэскалации": Франция предупредила РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр призвал Россию провести деэскалацию в отношении Украины
Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.
"Ситуация на границе Украины вызывает серьезную обеспокоенность во Франции. Накопление военных сил на границах суверенного государства является потенциальным конфликтом и указывает на негативные намерения России, в частности из-за того, что страна нарушала территориальную целостность Украины в прошлом. Франция подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и призывает Россию провести деэскалацию", – заявил дипломат.
Он также призвал РФ также принять конструктивное участие в диалоге.
"Приоритет - быстро достичь деэскалации. Это заседание Совбеза должно поддержать достижения этой цели. Франция поддерживает все усилия в рамках этого диалога с использованием всех платформ. Мы надеемся, что все европейцы будут вовлечены в эту работу. Франция в рамках "нормандского" формата будет поддерживать "полное соблюдение положений Минских соглашений и прекращение огня. Мы будем активизировать усилия в рамках этой работы во время встречи в Берлине", - сказал Делатр.
Дипломат напомнил, что главный принцип европейской безопасности заложен в Уставе ООН и учредительных документах ОБСЕ.
"Это касается, в частности, нерушимости границ, неиспользования военных сил для изменения этих границ. Это не предмет переговоров и пересмотра. Мысли о сферах влияния не имеют места в 21 веке. Если Россия выберет несоблюдение норм международного права, ответ будет консолидированным и движущим. Это будет иметь очень серьезные последствия для России. Европейцы координируют соответствующие меры и будут готовы отреагировать", - добавил он.
Делатр сказал, что будет, если будет избран путь переговоров и диалога.
"ЕС готов развивать свои отношения с Россией на основе объединенной длительной стратегии. Франция проявляет солидарность с украинским народом и правительством. С нашими партнерами мы будем продолжать оказывать поддержку Украине, в частности, в поддержке реформ", - подытожил дипломат.
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