Приобретенный в Великобритании первый украинский ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу

Прибытие "Росса" ожидается в течение ближайших двух дней, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думська.net .



Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у отечественных полярников.



В Украине судну изберут новое имя.



Этот исследовательский ледокол Украина приобрела в августе 2021 года за символические $ 5 млн. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра.



Справка



Ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса - британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях "Террор" и "Эребус" совершил самую масштабную в то время экспедиции в Антарктику, а позже участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике.



Ледокол построен 1990 года.



Длина судна - около 100 метров, водоизмещение - 5732 тонн.



Фактически, это плавучий исследовательский институт. На борту екилькалабораторий, а также системы лебедок, позволяющие размещать научное оборудование на корме или в средней части судна.



"Росс" может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через равное ледовое поле толщиной один метр.



Напомним, свою антарктическую научную базу "Академик Вернадский" независимая Украина тоже получила от британцев.



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