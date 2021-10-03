Приобретенный в Великобритании первый украинский ледокол вошел в Черное море и направляется в Одессу
Ледокол James Clark Ross на 16-й день после начала рейса из датского порта Фредериксхавн прошел через пролив Босфор и продолжает переход в Одессу
Прибытие "Росса" ожидается в течение ближайших двух дней, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думська.net .
Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у отечественных полярников.
В Украине судну изберут новое имя.
Этот исследовательский ледокол Украина приобрела в августе 2021 года за символические $ 5 млн. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра.
Справка
Ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса - британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях "Террор" и "Эребус" совершил самую масштабную в то время экспедиции в Антарктику, а позже участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике.
Ледокол построен 1990 года.
Длина судна - около 100 метров, водоизмещение - 5732 тонн.
Фактически, это плавучий исследовательский институт. На борту екилькалабораторий, а также системы лебедок, позволяющие размещать научное оборудование на корме или в средней части судна.
"Росс" может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через равное ледовое поле толщиной один метр.
Напомним, свою антарктическую научную базу "Академик Вернадский" независимая Украина тоже получила от британцев.
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