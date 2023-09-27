Приобретенные за деньги доноров United24 реанимобили поступят в 5 областей
Медики пяти украинских областей получат 15 автомобилей скорой медицинской помощи: их приобрели за средства, собранные в рамках инициативы United24
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что скорые типа C получат центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киевской, Черкасской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей. Цена каждого из автомобилей составляет 2 млн 600 тыс. гривен.
Реанимобили оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.
"Реанимобиль типа "С" - это, можно сказать, реанимация на колесах. Так что еще больше украинцев смогут получить экстренную медицинскую помощь, а медицинские работники смогут быстро довезти пациентов в больницу, спасти их жизнь", - указала заместитель министра здравоохранения. я по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
Она напомнила, что за время российского полномасштабного вторжения оккупанты повредили 103 скорых, разрушили - 253 и еще 125 авто захватили.
- За 12 месяцев работы инициативы United24 по поддержке здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили почти 1,4 миллиарда гривен.
- По состоянию на 25 июля и с начала действия инициативы UNITED24 удалось приобрести крупнейшую партию автомобилей скорой медицинской помощи – 40 реанимобилей.
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