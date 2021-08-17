Приобрести статус коллектора изъявили желание 64 компании, - НБУ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



В пресс-службе напомнили, что 13 августа истек месячный срок представления документов для регистрации юридических лиц, намеревавшихся приобрести статус коллекторской компании. Речь идет о компаниях, которые в день введения в действие закона о защите должников от давления коллекторов осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и намеревались ее продолжать.



"Да, пакеты документов подали 64 компаний-заявителей, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензии на предоставление финансовых услуг", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что регулятор имеет 30 рабочих дней для рассмотрения каждого пакета документов. По результатам их рассмотрения обязательно будет сообщено каждому заявителю об успешной регистрации или отказе в регистрации.



В НБУ также напомнили, что осуществлять коллекторскую деятельность смогут только те компании, которые подали документы и будут внесены в реестр.



Информация из реестра будет размещена на сайте НБУ, а доступ к ней будет круглосуточным и бесплатным. Пользуясь этой информацией кредитодатели и потребители финансовых услуг смогут проверить сведения о коллекторской компании.



При этом в случае отсутствия в реестре коллекторских компаний сведений о юридическом лице после 14 октября этого года, кредитор должен досрочно расторгнуть договор с такой компанией.



В пресс-службе также отметили, что компании, которые намерены начать осуществлять коллекторскую деятельность, не ограничены в сроках подачи документов для получения статуса коллекторской компании.

Напомним, в Украины 14 апреля вступил в силу закон, который обязывает коллекторов соблюдать этического поведения с должниками.