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Приобрел изношенное оборудование для утилизации энергосберегающих ламп: руководителю коммунального предприятия Донецкой ОГА сообщили о подозрении

31 января, 2022 понедельник
11:55
Криминал

Следователи ДБР завершили досудебное расследование в отношении руководителя одного из коммунальных предприятий Донецкой облгосадминистрации, служебная халатность которого нанесла областному бюджету ущерб на 16,5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"В 2017 году должностное лицо приобрело комплект мобильного оборудования для утилизации энергосберегающих ламп стоимостью 31,8 млн грн. Однако руководитель предприятия предварительно не проверил состояние оборудования и подписал акт приема-передачи. После этого деньги были перечислены на счет поставщика", - говорится в сообщении .

Правоохранители получили информацию о том, что закупленное оборудование не ново, а уже использовалось.

"Экспертиза подтвердила, что приобретенный товар имеет высокий уровень износа, и его реальная стоимость составляет 15,3 млн. грн. Так из областного бюджета безосновательно было использовано 16,5 млн. грн.", - отметили следователи.

В ДБР добавили, что обвинительный акт по ч.2 ст. 367 УК Украины в отношении директора одного из коммунальных предприятий ОГА направили в суд. Чиновнику грозит до 5 лет заключения.

  • Напомним, в Закарпатье предпринимателя подозревают в загрязнении земель и нанесении ущерба на почти 60 млн грн.

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