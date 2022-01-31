Приобрел изношенное оборудование для утилизации энергосберегающих ламп: руководителю коммунального предприятия Донецкой ОГА сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



"В 2017 году должностное лицо приобрело комплект мобильного оборудования для утилизации энергосберегающих ламп стоимостью 31,8 млн грн. Однако руководитель предприятия предварительно не проверил состояние оборудования и подписал акт приема-передачи. После этого деньги были перечислены на счет поставщика", - говорится в сообщении .



Правоохранители получили информацию о том, что закупленное оборудование не ново, а уже использовалось.



"Экспертиза подтвердила, что приобретенный товар имеет высокий уровень износа, и его реальная стоимость составляет 15,3 млн. грн. Так из областного бюджета безосновательно было использовано 16,5 млн. грн.", - отметили следователи.



В ДБР добавили, что обвинительный акт по ч.2 ст. 367 УК Украины в отношении директора одного из коммунальных предприятий ОГА направили в суд. Чиновнику грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Закарпатье предпринимателя подозревают в загрязнении земель и нанесении ущерба на почти 60 млн грн.