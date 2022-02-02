Приобрел амфетамин и каннабис, чтобы сбывать в городе: в Одессе полиция задержала 21-летнего парня

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Во время санкционированного обыска, который проводили следователи отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы в арендованном фигурантом помещении, правоохранители обнаружили амфетамин, PVP-соль, каннабис, весы, упаковочный материал, телефоны, банковские карты, денежные средства и другие вещдоки", - говорится в сообщении.



Отмечено, что действия молодого человека квалифицировали по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время он задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса. За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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