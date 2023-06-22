Об этом заявил во время телемарафона украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных. Даже если у вас (Венгрии – ред.) были какие-то гуманитарные основания, то прежде всего необходимо было проинформировать Украину. Надо было проинформировать Международный комитет Красного Креста (МККК)", - заявил омбудсмен.

В то же время, как отметил Лубинец, сегодня утром он встречался с главой миссии МККК в Украине Юргом Эглином, который со своей стороны сообщил, что не получал никакой информации о передаче Россией Венгрии 11 украинских военнопленных.

Омбудсмен также отметил, что попав на территорию Венгрии, эти украинцы теряют статус военнопленных.

В этой связи, по его словам, нет объяснения, по какой причине Венгрия ограничивает их свободу передвижения, контактов и не допускает к ним украинских дипломатов.

Мы пытаемся установить с ними контакт. Мы знаем, где они находятся. Мы не понимаем позиции Венгрии, почему до сих пор наших дипломатов к ним не допустили. Фактически они находятся в изоляции. У них ограниченный круг общения. У них забрали мобильные телефоны, которые им дали для общения с родственниками. Да, мы знаем, что к некоторым смогли приехать родственники, однако детали нам не известны, как и то, почему эти граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически находятся в таком положении, как и военнопленные", - отметил он.

По мнению Лубинца, "такое поведение Венгрии – это подыгрыш российской пропаганде".

"Сейчас они (Венгрия, – ред.), по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации власти Украины – якобы Россия хочет отдать военнопленных, а у Украины нет инициативы", - сказал он.

В свою очередь он подчеркнул: "У Украины всегда есть инициативы провести обмен. Мы передаем списки и готовы провести обмен".

По словам Лубинца, он уже направил письма российскому и венгерскому коллегам по поводу разъяснений, каким образом украинские военнопленные попали в Венгрию.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили , что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил , что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что 11 украинских военнопленных вывезли из России в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. Его венгерский коллега Петер Сиярто опроверг слова Кулебы, отвергнув участие в обмене правительства. По его словам, передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями".

В венгерской оппозиции четко отрицали , что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, последний подтверждавший публично.

А уже 20 июня стало известно , что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

21 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Венгрия нарушила международное право и права украинских военнопленных, когда приняла заключенных от РФ.